2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda sona yaklaşılıyor. Yarın itibariyle kapanışı yapılacak Paris Yaz Olimpiyatları’nda son günlerde de madalya alınmaması halinde Türkiye altın madalya almadan olimpiyatları kapatacak. 1984 yılı sonrasında her olimpiyatta altın madalya kazanan Türkiye, bu yıl altın madalya kazanamadı. Kalan yarışlarda da altın madalya alınmaması sonrasında 40 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

Paris Yaz Olimpiyatları’nda Yarışan Türk Sporcuların Branşları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’den katılan sporcular, atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında sahne aldı. Pek çok sporcu final etaplarına yükselmeyi başarsa da altın madalya kazanamadı.

Paris Olimpiyatları’nda Hangi Sporcular Madalya Kazandı?

Türkiye’nin olimpiyatlarda 6 madalyası bulunuyor. 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanıldı. Türkiye’nin olimpiyatlarda madalya kazanan sporcuları ise şöyle;