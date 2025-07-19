Orkun Kökçü Shakhtar Donetsk Maçında Forma Giyecek mi?

Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında forma giymeyi hedefliyor. Siyah beyazlı kulübün transfer sezonunda kadrosuna kattığı milli futbolcu, antrenmanlarda tempoyu artırırken ilk resmi maçına çıkmak için gün sayıyor.

Beşiktaş, teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın üstlendiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Taraftarlar ise Orkun Kökçü’yü yeni formasıyla ilk kez izlemek için sabırsızlanıyor.

Takıma katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kökçü, Shakhtar karşılaşmasına hazır olmak için yoğun şekilde çalıştığını ifade etti. Genç yıldız, “Şu anda sadece maçlara en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyorum. Bu kulüp için elimden geleni yapacağım.” dedi.

Geçtiğimiz sezon toplamda 65 maça çıktığını belirten Kökçü, Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmak için teknik heyetle birlikte özel bir hazırlık programı uyguladıklarını vurguladı. Başarılı futbolcu, “Bugüne kadar dinlendim. Teknik ekip ile planlama yapacağız ve Shakhtar maçına hazır olmayı hedefliyorum.” şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk engelini aşması durumunda Beşiktaş, Lugano-Cluj, Rangers-Panathinaikos (kaybeden takım), Celje-AEK Larnaca, Viktoria Plzen-Servette (kaybeden takım), Wolfsberger veya Brann-Salzburg (kaybeden takım) eşleşmelerinden birini geçerek bir üst tura çıkacak.