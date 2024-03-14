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Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya’da Yapılacak

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yarın başlayacak.

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Sakarya GSİM Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada 20 spor kulübünden 105 kadın, 123 erkek olmak üzere toplam 228 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar 50 metre ile 800 metre arasında yapılacak. Ayrıca 4×100, 4×200 su üstü ve 4×200 çift palet bayrak mücadeleleri gerçekleştirilecek.

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Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yarın başlayacak.

Dört ayrı disiplinde 3 gün boyunca kadın ve erkeklerde toplam 32 müsabaka yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, “Federasyonumuzun yeni sezondaki üçüncü Türkiye şampiyonluğu organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Sezon boyunca ulusal yarışmalarımızı farklı branşlarda hayata geçirmeye devam edeceğiz. Paletli yüzme branşımız en başarılı branşlarımız arasında. Yarışmalara katılan değerli sporcularımızın daha başarılı olmaları için her türlü çabayı göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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