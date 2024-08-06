Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Yarışların tamamlanması sonrasında podyuma çıkan oyunculara madalya ile birlikte verilen kutu dikkat çekti. Milyonlarca kişinin izlediği spor müsabakalarında bu kutuda nelerin olduğu merak edildi. Kartondan yapıldığı görülen ve ince uzun olarak tasarlanan bu kutu içeriğinde neler olduğu açıklanmamıştı. Ancak sporcuların sosyal medya paylaşımları bu soru işaretlerini giderdi.

İşte Paris 2024’te Madalyayla Verilen Kutu İçeriği

Madalya kazanan sporculara verilen kutu içeriğinde poster olduğu öğrenildi. Olimpiyatlar için özel olarak yapılan bu poster bir hatıra olarak sporculara veriliyor. Posterde Eyfel Kulesi ve Paris’in öne çıkan değerlerinin yer aldığı bir tasarım bulunuyor.