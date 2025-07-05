PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Yarı Finale Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain, güçlü rakibi Bayern Münih’i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken Fransız temsilcisi ikinci yarıda bulduğu gollerle tur biletini aldı.

Karşılaşmanın kilidini 78. dakikada Desire Doue açtı. Maçın skorunu ise uzatma dakikalarında Ousmane Dembele belirledi. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını taşıyan PSG, kupadaki yolculuğunu sürdürme hakkı kazandı.

Alman ekibi Bayern Münih’te ise talihsiz bir sakatlık yaşandı. Genç yıldız Jamal Musiala, ilk yarının son dakikalarında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği pozisyonda ayak bileğini kırarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlanmasıyla birlikte 22 yaşındaki futbolcu sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

Bu maçla birlikte tecrübeli oyuncu Thomas Müller Bavyera ekibindeki kariyerini noktaladı.