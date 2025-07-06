Real Madrid Borussia Dortmund’u Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Real Madrid, 2025 Dünya Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Borussia Dortmund’u 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İspanyol temsilcisi, ilk 20 dakikada bulduğu iki golle avantajı eline aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid ekibi, henüz 10. dakikada Gonzalo’nun golüyle öne geçti. Arda Güler’in ceza sahası çizgisinden gönderdiği ortayı şık bir vuruşla tamamlayan genç oyuncu, turnuvada gol sayısını dörde yükseltti. Bu golle Gonzalo, Di María ve Leonardo ile gol krallığında zirveyi paylaşıyor. İlk golün ardından 20. dakikada Fran García skoru 2-0’a taşıdı. Sağ kanattan gelişen atakta Trent’in pasını iyi değerlendiren García, takımına rahat bir nefes aldırdı.

İlk yarıda Madrid, farkı artırma fırsatını Bellingham ile yakalasa da İngiliz oyuncunun şutu az farkla auta çıktı. İkinci devrede tempoyu yükselten Dortmund, 60. dakikada Beier ile etkili olmak istese de Courtois gole izin vermedi.

90+3’te Beier farkı bire indirdi. Ancak bir dakika sonra Arda Güler’in asistinde sahneye çıkan Mbappé, attığı akrobatik golle skoru 3-1’e getirdi. 90+5’te Dortmund penaltı kazandı. Guirassy’nin penaltıdan kaydettiği golle skor 3-2 oldu. Bu pozisyonda Huijsen kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son anlarda Sabitzer’in şutunda Courtois kritik bir kurtarış yaparak Madrid’in yarı final biletini garantiledi.

Real Madrid, Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain ile aynı stadyumda 9 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.