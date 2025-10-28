Saliha Şahin, 10 Gün Sahalardan Uzak Kalacak

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor’un başarılı voleybolcusu Saliha Şahin, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak.

Nilüfer Belediyespor karşılaşmasında forma giymeyen milli oyuncunun durumu hakkında kulüpten resmi açıklama geldi. Zeren Spor’un duyurusunda, Şahin’in maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığı ve sol kuadriseps kasında yırtık (strain) tespit edildiği bildirildi.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, sağlık ekibinin tedavi sürecine başladığı ve sporcunun yaklaşık 10 günlük bir iyileşme dönemine ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Açıklamada, “Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma dönmesini temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Zeren Spor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek ligde önemli bir galibiyet elde etmişti. Ancak bu karşılaşmada Saliha Şahin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.