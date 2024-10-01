1 Ekim 2024 itibariyle Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maç heyecanı başlayacak. 2 hafta önce oynanan maçlar ile birlikte lig tablosu şekillenmişti. Şimdi ise takımlar zirveye yakın olabilmek adına 2. hafta maçlarına çıkacak. 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde oynanacak müsabakalarda zorlu karşılaşmalar var.

Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Maç Programı

Bu sezon ilk kez lig formatında oynanan Şampiyonlar Ligi’nde haftanın program şöyle;

1 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

45 Salzburg – Brest ( TRT Spor)

45 Stuttgart – Sparta Prag ( Tabii spor)

00 Arsenal – Paris Saint-Germain ( Tabii spor)

00 Bayer Leverkusen – Milan( Tabii spor 1)

00 Borussia Dortmund – Celtic( Tabii spor 4)

00 Barcelona – Young Boys (TRT Spor)

00 Inter – Kızılyıldız( Tabii spor 2)

00 PSV Eindhoven – Sporting CP ( Tabii spor 5)

00 Slovan Bratislava – Manchester City( Tabii spor 3)

2 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

İlk hafta sonuçlarının ardından oluşan lig tablosu ise şöyle;