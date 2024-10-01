1 Ekim 2024 itibariyle Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maç heyecanı başlayacak. 2 hafta önce oynanan maçlar ile birlikte lig tablosu şekillenmişti. Şimdi ise takımlar zirveye yakın olabilmek adına 2. hafta maçlarına çıkacak. 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde oynanacak müsabakalarda zorlu karşılaşmalar var.
Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Maç Programı
Bu sezon ilk kez lig formatında oynanan Şampiyonlar Ligi’nde haftanın program şöyle;
1 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
- 45 Salzburg – Brest ( TRT Spor)
- 45 Stuttgart – Sparta Prag ( Tabii spor)
- 00 Arsenal – Paris Saint-Germain ( Tabii spor)
- 00 Bayer Leverkusen – Milan( Tabii spor 1)
- 00 Borussia Dortmund – Celtic( Tabii spor 4)
- 00 Barcelona – Young Boys (TRT Spor)
- 00 Inter – Kızılyıldız( Tabii spor 2)
- 00 PSV Eindhoven – Sporting CP ( Tabii spor 5)
- 00 Slovan Bratislava – Manchester City( Tabii spor 3)
2 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
- 45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)
- 45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)
- 00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)
- 00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)
- 00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)
- 00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)
- 00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)
- 00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)
- 00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
İlk hafta sonuçlarının ardından oluşan lig tablosu ise şöyle;
|Takım
|OMO
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|Bayern Münih
|1
|1
|0
|0
|9
|2
|7
|3
|Celtic
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Borussia Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Sparta Prag
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Sporting Lizbon
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Benfica
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Atletico Madrid
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Brest
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Monaco
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|PSG
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Arsenal
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Atalanta
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Bologna
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|İnter
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Manchester City
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Şahtar Donetsk
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Barcelona
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|RB Leipzig
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Kızılyıldız
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Girona
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|PSV
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|Stuttgart
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|Milan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|Lille
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Club Brugge
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|RB Salzburg
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Young Boys
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
|Dinamo Zagreb
|1
|0
|0
|1
|2
|9
|-7
|0