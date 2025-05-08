Şampiyonlar Ligi Finali PSG ve Inter Arasında Münih’te Gerçekleşecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Paris Saint-Germain, yarı finalde Arsenal’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, toplamda 3-1’lik skorla rakibini eleyerek tarih yazdı.

Paris Saint-Germain, Arsenal karşısında istediği sonucu almayı başardı. Fransız ekibi, rövanş maçını Parc des Princes’de oynadı. İlk yarıda 29. dakikada Fabian Ruiz’in attığı golle öne geçen PSG, ikinci yarıda da 72. dakikada Achraf Hakimi’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Arsenal’in tek golünü ise 76. dakikada Bukayo Saka attı.

Maçın en dikkat çeken anlarından biri, PSG’nin 69. dakikada Vitinha’nın penaltı vuruşunda kaleci Raya’ya takılmasıydı. Buna rağmen, ev sahibi ekip, avantajını koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak. İtalyan temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Barcelona’yı eleyerek finale yükselmişti. Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs 2025 tarihinde Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu’nda oynanacak.