Şampiyonlar Ligi’nde 3. Hafta Başlıyor: İşte, Maç Takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı 21-22 Ekim tarihlerinde başlıyor. Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşması TRT 1’de, diğer tüm maçlar ise Tabii Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Avrupa devlerinin karşılaşacağı mücadeleler nefesleri kesecek.
Özge Tekeli
19 dakika önce
Şampiyonlar Ligi’nde 3. Hafta Başlıyor: İşte, Maç Takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. 2025-2026 sezonunun üçüncü hafta karşılaşmaları, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında sahne alacak dev mücadeleler öncesinde maçların yayınlanacağı kanallar belli oldu.

UEFA ile yapılan anlaşma gereği, Şampiyonlar Ligi’nin tamamı bu sezon TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Üçüncü haftada oynanacak tüm karşılaşmalar Tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Ancak Türk temsilcisi Galatasaray’ın 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt ile yapacağı mücadele ise TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Hafta Maç Programı

21 Ekim Salı

  • 19.45 Barcelona (İspanya) – Olympiakos (Yunanistan)

  • 19.45 Kairat (Kazakistan) – Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

  • 22.00 Arsenal (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya)

  • 22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

  • 22.00 Villarreal (İspanya) – Manchester City (İngiltere)

  • 22.00 PSV (Hollanda) – Napoli (İtalya)

  • 22.00 Kopenhag (Danimarka) – Borussia Dortmund (Almanya)

  • 22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) – Inter (İtalya)

  • 22.00 Newcastle United (İngiltere) – Benfica (Portekiz)

22 Ekim Çarşamba

  • 19.45 Galatasaray (Türkiye) – Bodo/Glimt (Norveç)

  • 19.45 Athletic Bilbao (İspanya) – Karabağ (Azerbaycan)

  • 22.00 Chelsea (İngiltere) – Ajax (Hollanda)

  • 22.00 Atalanta (İtalya) – Slavia Prag (Çekya)

  • 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Liverpool (İngiltere)

  • 22.00 Sporting (Portekiz) – Olimpik Marsilya (Fransa)

  • 22.00 Monaco (Fransa) – Tottenham (İngiltere)

  • 22.00 Real Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)

  • 22.00 Bayern Münih (Almanya) – Club Brugge (Belçika)

