Avrupa’nın en prestijli futbol turnuvası olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi’nde yeni hafta bugün başlıyor. Bu akşam oynanacak maçlar ile lig maratonu devam edecek. Bu yıl yepyeni bir format ile oynanan ve çok gollü maçların oynanmasını sağlayan Şampiyonlar Ligi’nin formatında üst sıralarda yer almak isteyen takımlar, kritik maçlara çıkacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Bugün Hangi Maçlar Var?

Şampiyonlar Ligi’nde hafta maçları bugün ve yarın oynanacak maçlar ile devam edecek. 10 Aralık Salı günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak yeni haftada Real Madrid, Liverpool gibi takımlar mücadele edecek. Gecenin eşleşmesi ise Atalanta – Real Madrid olacak.

İşte 10 Aralık Salı Maçları