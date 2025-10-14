Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği

Samsunspor Kulübü, taraftar odaklı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kulüp yönetiminin aldığı karara göre Trendyol Süper Lig’de sezon sonuna kadar oynanacak iç saha karşılaşmalarında kale arkası tribünleri kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ücretsiz olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmaları bu uygulamanın dışında tutulacak. Belirlenen kriterlere uyan taraftarlar, ücretsiz biletlerini Biletinial üzerinden üyelik işlemini tamamladıktan sonra Bulvar AVM gişesi aracılığıyla kale arkası tribünlerine yükletebilecek.

Samsunspor yönetimi, bu kararın amacı olarak taraftar kitlesini genişletmeyi ve maç atmosferine daha fazla katılım sağlamayı amaçladığını açıkladı. Uygulamanın sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.