Türkiye’de İtalya Seria ve İspanya La Liga yayın haklarına sahip olan Saran Medya için RTÜK’ten ceza kararı gelmişti. Maç yayınları sırasında yasadışı bahis reklamlarının ekranlara yansıması nedeniyle RTÜK’ün ceza verdiği Saran Medya, konuyla ilgili bugün açıklama yaptı.

Saran Medya’dan Sert Tepki

Saran Medya’nın yaptığı açıklamasında RTÜK’ün verdiği cezanın haksız olduğu, sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Saran Medya’da tüm maç yayınlarının durdurulduğu açıklandı. Seria ve La Liga maçları Saran Medya kanallarında yayınlanmayacak. Bu nedenle de Türkçe yayın artık bu liglerde olmayacak.