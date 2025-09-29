Sertaç Şanlı Dubai Basketbol’a Transfer Oldu

Pazartesi, Eylül 29, 2025

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe Beko’dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile sözleşme imzaladı. Deneyimli basketbolcu, sezon sonuna kadar yeni takımının formasını giyecek.

Dubai Basketbol Kulübü, Sertaç Şanlı transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun ön saha rotasına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Kulüp yetkilileri, Avrupa Ligi hazırlıkları kapsamında Şanlı’nın deneyimi ve oyun bilgisine güven duyduklarını ifade etti.

2023 yılında kurulan Dubai Basketbol, bu sezon hem Adriyatik Ligi hem de Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Yeni transferlerle güçlenen ekip, liglerde başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Sertaç Şanlı, kariyerinde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko formalarıyla Avrupa şampiyonlukları yaşadı.

