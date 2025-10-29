Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti

Çarşamba, Ekim 29, 2025

Fenerbahçe, forvet hattındaki istikrarsız performans ve sakatlık sorunları sonrası ocak ayında güçlü bir transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin hedefinde, bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de gol kralı olan Alexander Sörloth var.
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine güçlü bir takviye planıyla girmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de şampiyonluk hedefini sürdüren sarı-lacivertliler, forvet hattında yaşanan istikrarsızlık nedeniyle yeni bir golcü transferi için girişim başlattı.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim, özellikle En-Nesyri’nin performansındaki dalgalanmalar ve Jhon Duran’ın sakatlık problemleri sonrası alternatif arayışına geçti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth’u gündemine aldı.

Sörloth’un güçlü fiziği ve bitiricilik özelliğiyle Fenerbahçe’nin hücum anlayışına uygun bir isim olduğu belirtiliyor. Yönetimin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone’nin kararının transfer sürecinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Norveçli golcü, Türkiye’de daha önce de dikkat çeken bir performans sergilemişti. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 24 gol atarak Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Sörloth, taraftarların hafızasında iz bırakmıştı.

