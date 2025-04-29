Süper Lig A.Ş. Nedir? Süper Lig A.Ş.’ye Hangi Takımlar Katılacak?

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç’un yaptığı Süper Lig A.Ş. hakkındaki açıklamaları gündem oldu. Peki, Süper Lig A.Ş. nedir? Süper Lig A.Ş.’de hangi takımlar yer alacak?

Futbol alanında son yıllarda farklı gelişmeler yaşanırken önemli bir hamle de bugün duyuruldu. Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç toplantıdan Süper Lig A.Ş. kurulması yönünde karar çıktığını söyledi.

Bu açıklama kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Bazı kullanıcılar alınan bu karara tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise Süper Lig A.Ş. ile birlikte kulüplerin ekonomik yönden daha fazla desteklenebileceğine dikkat çeki. Peki, Süper Lig A.Ş. nedir? Daha önce Süper Lig A.Ş. kuruldu mu? Süper Lig A.Ş. ne işe yarayacak ve hangi takımlar bu oluşumda yer alacak?

Süper Lig A.Ş. Nedir?

Süper Lig A.Ş., Süper Lig ekiplerinin yayın geliri gibi ticari haklarını korumak, ortak hareket etmek ve tüm kulüplerin menfaatini gözeterek adil bir rekabet ortamı yaratmak amacıyla oluşturulacak bir şirket organizasyonunu ifade ediyor. Son yıllarda düşen yayın gelirleri ve buna bağlı olarak kulüpleri ekonomik sıkıntılar yaşaması sonrasında harekete geçen kulüpler birliği, bugünkü toplantıda Süper Lig A.Ş. kurulması yönünde karar aldı.

Başkan Ali Koç, 20 gündemle toplantının yapıldığı ve toplantıdan alınan en etkin kararlardan birisinin Süper Lig A.Ş. olduğunu söyledi. İsminin Lig A.Ş gibi farklı belirlenebileceğinin de altını çizen Başkan Koç, hukuki olarak da gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve Türk futbolunda etkin ve örnek bir modelin ortaya çıkarılacağını söyledi.

Süper Lig A.Ş.’ye Hangi Takımlar Katılacak?

Süper Lig A.Ş.’ye Süper Lig’deki tüm takımlar katılacak. Kulüplerin ortak olarak aldığı bu karar kapsamında her yıl ligden düşen takımlar hisselerini devrederek şirketten çıkacak. Süper Lig’e yükselen takımlar ise Süper Lig A.Ş.’ye katılan yeni takımlar olacak ve hisse devri belirlenen tüzük kapsamında gerçekleştirilecek. Süper Lig A.Ş.’nin ligler bitmeden kurulması halinde üye ilk takımlar ise şöyle olacak;