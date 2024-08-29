Türkiye’de Trendyol Süper Lig bu hafta oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi duyuru ile Süper Lig’de 4. Hafta programı paylaşıldı. Bu haftaki maçlar Cuma günü oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak. Haftanın açılış maçı ise Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor.
İşte Süper Lig’de 4. Hafta Programı
30 Ağustos Cuma:
- 00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker
31 Ağustos Cumartesi:
- 15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi
- 15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir
- 45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel
- 45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana
1 Eylül Pazar:
- 15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan
- 15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim
- 45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş
- 45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin
Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek