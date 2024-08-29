Türkiye’de Trendyol Süper Lig bu hafta oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi duyuru ile Süper Lig’de 4. Hafta programı paylaşıldı. Bu haftaki maçlar Cuma günü oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak. Haftanın açılış maçı ise Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor.

İşte Süper Lig’de 4. Hafta Programı

30 Ağustos Cuma:

00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker

31 Ağustos Cumartesi:

15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi

15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir

45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel

45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana

1 Eylül Pazar:

15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan

15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim

45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş

45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin

Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek