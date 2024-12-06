Trendyol Süper Lig haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
- 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
7 Aralık Cumartesi:
- 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
- 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
8 Aralık Pazar:
- 13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
- 20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)