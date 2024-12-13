Avrupa ligi maçlarının oynandığı hafta arasında temsilcilerimiz istenen sonuçları alamazken tek galibiyet Başakşehir’den geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yenildiği Avrupa maçlarında Galatasaray ise son dakikalarda kalesinde engel olamadığı gol ile sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Avrupa maçları sonrasında Süper lig’de maçlara çıkacak olan temsilcilerin bu haftaki rakipleri belli oldu. Hafta içi maaşları nedeniyle büyük takımlar Pazar Ve Pazartesi günleri sahaya çıkacak. Türkiye futbol federasyonu tarafından organize edilen program bugün açıklandı.

İşte Süper Lig’de Bu Haftanın Maçları

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)