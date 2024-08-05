Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için kombine satışları devam ediyor. Pek çok takım büyük oranda kombine satışlarını gerçekleştirirken en ucuz ve en pahalı kombine fiyatları da belli. Takımların açıkaldığı yeni rakamlarda zirvede Fenerbahçe yer aldı.

En Ucuz Kombine Fiyatı Hangi Takımın?

En ucuz kombine fiyatı 800 TL ile Konyaspor’a ait.

En Pahalı Kombine Fiyatı Hangi Takımın?

En pahalı kombine fiyatı 325.000 TL ile Fenerbahçe’ye ait.

Bir önceki yılda da yüksek kombine fiyatları ile dikkat çeken Fenerbahçe, bu yıl da geleneği sürdürdü. Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok kombine fiyatları 325 bin TL’den alıcı bulunuyor. Ancak geçtiğimiz sezon en pahalı kombine 150 bin TL olmuştu. Galatasaray’da ise kombinelerin yüzde 97 oranında satıldığı duyuruldu. Galatasarayın en yüksek kombine fiyatı ise 112 bin 500 TL oldu. Takımların en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları ise şöyle;