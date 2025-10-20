Pazartesi, Ekim 20, 2025

Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi: Gözler Dört Büyüklerde

Süper Lig’in 9. haftası tamamlanırken, dört büyüklerin ve öne çıkan takımların şampiyonluk oranları güncellendi.
Özge Tekeli
7 dakika önce
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 9. haftası sona ererken, şampiyonluk oranları güncellendi. Haftanın öne çıkan sonuçları sonrası lider ekiplerin oranlarında değişiklikler gözlendi.

Ligin zirvesindeki Galatasaray, Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyet sonrası sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk oranı 1.28’den 1.24’e geriledi.

Fenerbahçe, kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek şampiyonluk şansını artırdı. Sarı-lacivertlilerin oranı 3.15’ten 3.1’e düştü.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında kazandığı maçın ardından şampiyonluk oranını 11’den 9.4’e çekti. Bu gelişmeyle Karadeniz ekibi, dört büyükler arasında dikkat çeken performansını sürdürdü.

Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Bu yenilgi sonrası siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk oranı 18’den 45’e yükseldi.

Dört büyüklerin ardından, Süper Lig’de şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen diğer ekip Göztepe oldu. İzmir temsilcisinin oranı 90 olarak belirlendi.

