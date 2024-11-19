Trendyol Süper Lig’e son haftalarda hakem hataları damga vurmuştu. Yaşanan olaylar sonrasında yabancı hakem çağrıları gündeme taşınırken Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakemle ilgili ilk somut adımı attı. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yapılan son toplantıdan yabancı VAR hakemi için kesin karar verildi. Kademeli bir geçiş yapılacak Süper Lig’de ilk yabancı VAR hakemin olacağı maç da belli oldu.

Kulüpler Şikayet Etmişti

Maçlardaki hatalar sonrasında kulüplerin yaptığı şikayetler üzerine harekete geçen TFF, 7 Aralık itibariyle yabancı VAR sistemini devreye alacak. 7 Aralık tarihinde oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilk olarak görev alacak yabancı hakemler, daha sonrasında da görevlerine devam edecek. Böylece VAR kaynaklı hataların önüne geçilmesini isteyen TFF, gündemdeki spekülasyonlara da son verecek.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın TFF ziyaretinde yabancı VAR hakem talebinde bulunduğu öğrenilmişti. Beşiktaş Fenerbahçe maçıyla başlayacak yabancı VAR hakem dönemi, ligin 2. yarısında devam edecek.