Trendyol Süper Lig’in başlamasına az bir süre kaldı. Takımlar transferlerine devam ederken bonservis bedelleri ve değerleriyle Süper Lig’e önemli isimler getirildi. Beşiktaş’ın Rafa Silva transferi, Galatasaray’ın Gabriel Sara transferi ve Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin transferleri Süper Lig’in en pahalı oyuncuları listesinde önemli değişiklikler yaşanmasını sağladı.
İşte Süper Lig’in En Pahalı Transferleri
Listenin başında 30 milyon Euro değeri bulunan Ferdi Kadıoğlu yer alıyor. İşte ilk 20’ye giren isimler;
- Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon euro
- Barış Alper Yılmaz | 20 milyon euro
- Youssef En-Nesyri | 20 milyon euro
- Sebastian Szymanski | 19 milyon euro
- Gabriel Sara | 18 milyon euro
- Allan Saint-Maximin | 18 milyon euro
- Davinson Sanchez | 18 milyon euro
- Mauro Icardi | 17 milyon euro
- Fred | 17 milyon euro
- Victor Nelsson | 17 milyon euro
- Kerem Aktürkoğlu | 15 milyon euro
- Gedson Fernandes | 15 milyon euro
- Lucas Torreira | 15 milyon euro
- Moatasem Al-Musrati | 14 milyon euro
- Rafa Silva | 14 milyon euro
- Cengiz Ünder | 14 milyon euro
- Jayden Oosterwolde | 13 milyon euro
- Ernest Muci | 13 milyon euro
- Semih Kılıçsoy | 12 milyon euro
- İsmail Yüksek | 12 milyon euro