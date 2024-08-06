Trendyol Süper Lig’in başlamasına az bir süre kaldı. Takımlar transferlerine devam ederken bonservis bedelleri ve değerleriyle Süper Lig’e önemli isimler getirildi. Beşiktaş’ın Rafa Silva transferi, Galatasaray’ın Gabriel Sara transferi ve Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin transferleri Süper Lig’in en pahalı oyuncuları listesinde önemli değişiklikler yaşanmasını sağladı.

İşte Süper Lig’in En Pahalı Transferleri

Listenin başında 30 milyon Euro değeri bulunan Ferdi Kadıoğlu yer alıyor. İşte ilk 20’ye giren isimler;