Trabzonspor, Felipe Augusto Transferinde Sona Geldi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Paul Onuachu’nun ardından bir golcü transferini daha tamamlamak üzere. Karadeniz temsilcisi, Cercle Brugge forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto’nun transferinde son aşamaya ulaştı. 21 yaşında ve 1.87 boyundaki genç forvetin bonservisiyle Trabzonspor’a katılacağı öğrenildi.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlama hedefinde olan Trabzonspor, bu doğrultuda daha önce Wagner Pina ve Paul Onuachu’yu renklerine bağlamıştı. Şimdi ise hücum hattını Felipe Augusto takviyesiyle güçlendirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Cercle’de 47 maça çıkan Felipe Augusto, 7 gol ve 5 asistle performans gösterdi. Cercle, genç oyuncuyu geçen sezon başında Corinthians’tan 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.