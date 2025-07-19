Trabzonspor’da Onuachu Şoku: Sakatlığı Nedeniyle 3-4 Hafta Yok

Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalacak. Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmede, Nijeryalı golcünün sol ayak bileğinde darbeye bağlı ciddi ödem ve bağlarında kısmi yaralanma tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde Araz Nahçıvan PFK ile oynanan hazırlık mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayan Onuachu’nun tedavisine başlandığı bildirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Tecrübeli forvetin yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Onuachu’nun Süper Lig’in ilk haftasında forma giyemeyeceği, en erken ligin ikinci veya üçüncü haftasında takıma katılmasının beklendiği belirtildi. Bordo-mavililerde teknik ekip, oyuncunun dönüşü için sağlık ekibinin vereceği son kararı bekleyecek.