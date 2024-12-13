Trendyol 1 Lig’de haftanın programı açıklandı. Bugün başlayacak olan karşılaşmalar ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak müsabakalar ile hafta sona erecek. Peki bu hafta 1. Ligde hangi maçlar oynanacak? İşte maçların gün saat gün ve saatleri.

İşte Trendyol 1. Lig Haftanın Maçları

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)