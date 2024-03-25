HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor »

Trendyol Süper Lig 32. Hafta Maçlarının Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 32. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Yayınlanma:
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig maçlarının programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma

  • 20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park)

13 Nisan Cumartesi

İLGİLİ HABER Trendyol 1. Lig 30 ve 31. Hafta Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig 32. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
  • 13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
  • 19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar

  • 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
  • 16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
  • 19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi

  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Futbol
Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

TFF Tahkim Kurulu Dursun Özbek Ve Hasan Arat’ın Para Cezalarını Onadı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı Parker Jackson-Cartwright’i Kadrosuna Kattı

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya’da Yapılacak

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda İlk Kez 2 Türk Sporcu Yarışacak

TFF’den Rizespor’a Stat Zeminiyle İlgili Son Uyarı

Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada 3 Kişinin Şüpheli Olarak İfadesi Alındı

Kocaeli’de Deprem Riski Nedeniyle Yıkılan İlkokul Hayırsever Aile Tarafından Yaptırılacak

Bursa’da Sağanak Etkili Oldu

Muş İlinin Bazı Köylerde Tek Katlı Evler ve Ahırlar Karla Kaplandı

Kumar Oynayan 22 Kişiye Para Cezası Verildi

Kağıthane’de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı