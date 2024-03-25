Trendyol Süper Lig 32. Hafta Maçlarının Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig maçlarının programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma
13 Nisan Cumartesi
14 Nisan Pazar
15 Nisan Pazartesi
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