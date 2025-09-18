Trendyol Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Perşembe, Eylül 18, 2025

Süper Lig’de 6. haftanın kritik mücadeleleri için TFF, maç programı ve hakem atamalarını duyurdu. İşte, görevli hakemler ve yardımcıları...
Özge Tekeli
10 saat önce
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 6. haftası 19-22 Eylül tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte 6. haftanın maç programı ve hakem atamaları:

19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe – Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği – Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor – Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor – Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 Başakşehir – Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor – Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa – Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray – Konyaspor: Yasin Kol

