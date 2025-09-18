Trendyol Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 6. haftası 19-22 Eylül tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte 6. haftanın maç programı ve hakem atamaları:
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe – Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği – Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor – Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor – Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 Başakşehir – Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor – Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa – Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray – Konyaspor: Yasin Kol