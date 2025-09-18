Trendyol Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 6. haftası 19-22 Eylül tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte 6. haftanın maç programı ve hakem atamaları:

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe – Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği – Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor – Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor – Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

17.00 Başakşehir – Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Samsunspor – Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

20.00 Kasımpaşa – Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray – Konyaspor: Yasin Kol