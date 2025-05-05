Trent Alexander-Arnold Sezon Sonunda Liverpool’dan Ayrılıyor

İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold, yaptığı yazılı açıklamayla sezon sonu itibarıyla Liverpool kariyerine nokta koyacağını bildirdi. Kulüp akademisine 6 yaşında katılan ve A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 352 maça çıkan Alexander-Arnold, bu süreçte 23 gol kaydetti.

20 yıllık Liverpool serüvenine son vereceğini açıklayan 26 yaşındaki futbolcu, ayrılığın kendisi için oldukça zor bir karar olduğunu belirtti. Takımına olan bağlılığını vurgulayan oyuncu, bugüne kadar gördüğü destek ve sevginin hayatı boyunca kendisiyle kalacağını ifade etti.

Öte yandan uluslararası spor basınına yansıyan bilgilere göre, Alexander-Arnold’un yeni adresi İspanya olacak. Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre İngiliz futbolcunun, Real Madrid ile 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağı tahmin ediliyor.

Liverpool forması altında önemli başarılara imza atan Alexander-Arnold, kariyeri boyunca iki Premier League, iki İngiltere Lig Kupası, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir FA Cup ve bir Community Shield şampiyonluğu yaşadı.