Kura çekimlerinin yapılmasıyla fikstürün belli olduğu Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları başlıyor. Bu akşam oynanacak maçlar ile start alacak program yoğun. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. TRT 1, Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlardan 6’sını bu hafta şifresiz olarak yayınlayacak. 17 Eylül ile 19 Eylül tarihleri arasında oynanacak maçların 6 tanesi şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte TRT 1’de Şifresiz Yayınlanacak Maçlar
17 Eylül Salı
19:45 Young Boys – Aston Villa
22:00 Bayern Münih – Dinamo Zagreb
18 Eylül Çarşamba
19:45 Bologna – Shakhtar Donetsk
22:00 Club Brugge – Borussia Dortmund
19 Eylül Perşembe
19:45 Kızılyıldız – Benfica
22:00 Monaco – Barcelona
UEFA Avrupa Ligi maçları ise haftaya oynanacak. Bu hafta itibariyle temsilcilerimizin maçları da şifresiz olarak TRT 1’de olacak.