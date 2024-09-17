Kura çekimlerinin yapılmasıyla fikstürün belli olduğu Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları başlıyor. Bu akşam oynanacak maçlar ile start alacak program yoğun. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. TRT 1, Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlardan 6’sını bu hafta şifresiz olarak yayınlayacak. 17 Eylül ile 19 Eylül tarihleri arasında oynanacak maçların 6 tanesi şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte TRT 1’de Şifresiz Yayınlanacak Maçlar

17 Eylül Salı

19:45 Young Boys – Aston Villa

22:00 Bayern Münih – Dinamo Zagreb

18 Eylül Çarşamba

19:45 Bologna – Shakhtar Donetsk

22:00 Club Brugge – Borussia Dortmund

19 Eylül Perşembe

19:45 Kızılyıldız – Benfica

22:00 Monaco – Barcelona

UEFA Avrupa Ligi maçları ise haftaya oynanacak. Bu hafta itibariyle temsilcilerimizin maçları da şifresiz olarak TRT 1’de olacak.