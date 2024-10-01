UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları bu akşam oynanacak. Milyonlarca futbolseverin takip edecek maçlar TRT 1’de şifresiz yayınlanacak. Her hafta maçlarından bazılarını şifresiz olarak ekranlara getiren TRT, bu haftanın şifresiz yayınlanacak maçlarını da duyurdu.

İşte TRT 1’de Şifresiz Yayınlanacak Maçlar

TRT tarafından yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçın şifresiz olarak yayınlanacağı belirtildi. TRT SPOR ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maçlarda program şöyle;

1 Ekim Salı

19:45 Salzburg – Brest (TRT Spor)

22:00 Barcelona – Young Boys (TRT Spor)

2 Ekim Çarşamba