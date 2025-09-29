Pazartesi, Eylül 29, 2025

Türkiye, 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nin bir grubuna ev sahipliği yapacak ve İstanbul’da eleme maçları oynanacak.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Türkiye, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nin organizasyonunda ev sahibi ülkeler arasında yer aldı. Eleme maçlarının bir grubu İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Eleme turnuvaları; her grupta altışar takımın mücadele edeceği formatta 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın diğer ev sahipleri ise Fransa’nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko’nun San Juan ve Çin’in Wuhan şehirleri olarak belirlendi.

Elemelerde her ülke toplamda 5 maç yapacak ve gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak. Daha önce ev sahibi Almanya ile kıtalarındaki şampiyonluklarıyla Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD doğrudan turnuva biletini elde etmişti. Bu eleme maçları, Dünya Kupası’na katılacak 11 takımı belirleyecek.

Türkiye, geçtiğimiz yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği yedinci sıra ile 2026 eleme turnuvalarına katılma hakkı kazanmıştı.

Dünya Kupası 4 Eylül 2026 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de başlayacak. Eleme turnuvaları için kura çekimi ise 7 Ekim Salı günü, İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilecek.

