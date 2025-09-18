Türkiye A Millî Takımı, FIFA Sıralamasında Yerini Korudu

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde E Grubu mücadelesine devam ederken, FIFA’nın Eylül ayı dünya sıralamasında değişim yaşanmadı ve millî ekip 1.555 puanla 27. basamaktaki yerini korudu.

Grup rakiplerinden İspanya, 1.875 puanla listenin zirvesine çıkarak ilk sırayı aldı. Gürcistan ise 1.377 puanla bir sıra gerileyerek 68. sırada konumlandı. Bulgaristan ise 1.271 puanla iki basamak düşerek 86. sıraya yerleşti.

FIFA sıralamasının ilk beşinde de hareketlilik görüldü. Birinci sıraya yükselen İspanya’nın ardından, 1.870 puanla Fransa ikinci sıraya çıktı. Önceki lider Arjantin iki basamak gerileyerek 3. sırada yer aldı. İngiltere 1.820 puanla dördüncü sıradaki konumunu korurken, 1.779 puanlı Portekiz Brezilya’yı geride bırakarak beşinci oldu.

FIFA’nın bir sonraki dünya sıralaması 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.