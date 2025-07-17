Türkiye Bulgaristan Karşılaşmasına Bursa’da Çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Millî Futbol Takımı, Kasım ayında oynayacağı son iç saha maçını Bursa’da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bulgaristan ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Millî Takım, bu stadyumda son olarak 28 Mart 2023’te EURO 2024 Avrupa Elemeleri kapsamında Hırvatistan’ı konuk etmişti. Bursaspor’un 2016’dan bu yana iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda, Türkiye Millî Takımı şimdiye dek 9 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde edildi.

Bursa, Millî Takım’ın tarihi zaferlerine de tanıklık etti. 1998 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ise Almanya’yı 1-0’lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlılar, EURO 2000 play-off turunda İrlanda Cumhuriyeti’ni eleyerek finallere katılma hakkı kazanmıştı.

Türkiye, Bulgaristan maçının ardından gruptaki son sınavını deplasmanda verecek. Ay-yıldızlılar, 18 Kasım Salı günü İspanya ile Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu mücadele Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak.