Türkiye Bulgaristan Maçı Sofya’da! İşte Milli Takımın Aday Kadrosu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim’de Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Sofya’daki Vasil Levski Stadyumu’nda oynanacak kritik maçın aday kadrosu ve tüm detaylar belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakanın oynanacağı stat ve aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Maç Sofya’da Oynanacak

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak kritik karşılaşma, Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Karşılaşma için misafir tribün biletleri 1.750 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Binlerce taraftarın tribünlerde milli takımı desteklemesi bekleniyor.

Türkiye’nin Bulgaristan Maçı Aday Kadrosu

Teknik direktör yönetiminde açıklanan aday kadroda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da yer aldı.

  • Kaleciler

Altay Bayındır

Berke Özer

Mert Günok

Uğurcan Çakır

  • Defans

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydin

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

  • Orta Saha

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

  • Forvet ve Hücum Oyuncuları

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

