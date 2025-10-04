Türkiye Bulgaristan Maçı Sofya’da! İşte Milli Takımın Aday Kadrosu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakanın oynanacağı stat ve aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Maç Sofya’da Oynanacak
Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak kritik karşılaşma, Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Karşılaşma için misafir tribün biletleri 1.750 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Binlerce taraftarın tribünlerde milli takımı desteklemesi bekleniyor.
Türkiye’nin Bulgaristan Maçı Aday Kadrosu
Teknik direktör yönetiminde açıklanan aday kadroda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da yer aldı.
- Kaleciler
Altay Bayındır
Berke Özer
Mert Günok
Uğurcan Çakır
- Defans
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Samet Akaydin
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
- Orta Saha
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
- Forvet ve Hücum Oyuncuları
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün