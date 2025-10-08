Çarşamba, Ekim 8, 2025

Türkiye – Gürcistan Maçı Biletleri Satışta

Türkiye - Gürcistan maçı için genel bilet satışları başladı ve taraftarlar karşılaşma biletlerini Passo üzerinden temin edebilecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Türkiye – Gürcistan Maçı Biletleri Satışta

Türkiye – Gürcistan maçı için genel bilet satışı başladı. Futbolseverler, 14 Ekim Salı günü saat 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda yapılacak müsabaka için biletlerini temin edebilecek.

Taraftarlar, bilet satın alma işlemlerini www.passo.com.tr adresi veya Passo Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Satışlar, geçerlilik süresi bulunan tüm kulüplerin logolu Passo kart sahiplerine açık olacak. Takımıyla Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan futbolseverler ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet alabilecek.

Karşılaşmaya girişler, çipli T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kart ya da Passo Mobil Uygulama aracılığıyla yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, yoğun ilgi beklenen karşılaşma öncesinde taraftarları bilet işlemlerini erken tamamlamaya davet etti.

