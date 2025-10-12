Türkiye – Gürcistan Maçının Hakemi Radu Petrescu Oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek.

E Grubu mücadelesi, 14 Ekim Salı günü saat 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını yine Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Andrei Chivulete görev alacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) pozisyonunda Cătălin Popa, Yardımcı Video Hakem (AVAR) olarak ise Marcel Birsan görev yapacak.

A Milli Takım, Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası elemelerinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Montella yönetimindeki milliler, Kocaeli Stadyumu’nda taraftar desteğiyle üç puan hedefleyecek.