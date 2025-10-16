Türkiye Kadın Milli Takımı Kosova Karşılaşması İçin Hazır: İşte Aday Kadro

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi Play-Out turu öncesinde aday kadroyu duyurdu.
Milliler, Play-Out turunun ilk maçında 24 Ekim 2025 Cuma günü Kosova’nın ev sahipliğinde Fadil Vokrri Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Ekim 2025 Salı günü saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak.
Aday Kadroda Kimler Var?
Kalede Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK) ve Gamze Nur Yaman (Trabzonspor A.Ş.) görev alacak.
Savunma hattında Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş JK), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Arsavev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray Gain), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor) ve Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor) forma giyecek isimler arasında.
Orta sahada ise Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray Gain), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Derya Arhan (Yüksekova Spor Kulübü), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu ve Busem Şeker (Fenerbahçe Arsavev) görev alacak.
Forvet hattında ise Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray Gain) ve Kader Hançar (Club Tijuana) yer alıyor.