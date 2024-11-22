Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’nde play-off’ta karşılaşacağı takım için kura çekimi bugün yapılıyor. Saat 14.00 itibariyle başlayacak kura çekimi canlı olarak ekranlara yansıyacak. Ancak Türkiye’de resmi bir yayıncı bulunmadığından dolayı kura çekimini spor kanalları dahi sadece canlı olarak anlatacak. Bu nedenle de herhangi şekilde kuranın canlı olarak izlenebilmesi mümkün değil. Canlı izlemek isteyenler ise online olarak resmi sayfa üzerinden kurayı takip edebilir. Peki, milli takım kura çekimi hangi kanalda? İşte o kanal…

Türkiye Kura Çekimi Hangi Kanalda?

Türkiye kura çekimi UEFA TV üzerinden yayınlanacak. Canlı olarak web sitesi üzerinden yayınlanacak kura çekimi ile play-off maçı oynayacak tüm takımların rakipleri belli olacak. Türkiye kura çekimini canlı izlemek için tıklayın.

Kurada sadece play-off maçları değil, A Ligi’nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri çekilecek. Türkiye’nin muhtemel rakipleri ise şöyle;

İskoçya

Belçika

Macaristan

Sırbistan

Türkiye play-off maçlarını 20 Mart ve 23 Mart tarihlerinde oynayacak.