Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi için son 1 gün. Yarın başlayacak basketbol ligi ile takımlar parkeye çıkarak şampiyonluk için mücadele edecek. 18 ekibin yer aldığı ligde 2 takım, Süper Lig’e çıkma şansı elde edecek. 20 Aralık Cuma günü ilk devreye girilecek. Normal sezonun bitiş tarihi ise 20 Nisan 2025.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Açılış Maçı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi açılış maçı Pizzabulls CO Basket-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo arasında oynanacak. Bu yıl alt ligde farklı illerden temsilciler yer alıyor. İstanbul’dan 6, Ankara’dan 3, Balıkesir’den 2, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon’dan birer takımın yer alacağı ligde yer alacak takımlar ise şöyle;

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Çağdaş Bodrumspor

Çayırova Belediyespor

Esenler Erokspor

Fenerbahçe Koleji

Novotel Finalspor

Gaziantep Basketbol

Haremspor

iLab Basketbol

İstanbul Anka

Kapaklıspor

Konya Büyükşehir Belediyespor

MKE Ankaragücü

OGM Ormanspor

Pizzabuls CO Basket

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo

TED Ankara Kolejliler

Trabzonspor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playofflar

Lig sonunda ilk sırada olan takım doğrudan bir üst lige çıkacak. Lideri takip eden 6 takım ise play-offlarda bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Ligi son 2 sırada bitiren takımlar ise bir alt takımda oynayacak.

İşte Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlk Hafta Maçları

13 Eylül Cuma:

18.00 Pizzabuls CO Basket-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo (Küçükçekmece Halkalı)

14 Eylül Cumartesi:

14.00 Çayırova Belediyespor-İstanbul Anka (Çayırova)

15.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Konya Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

18.30 Haremspor-Esenler Erokspor (Beylikdüzü)

15 Eylül Pazar:

14.00 Kapaklıspor-Trabzonspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

16.00 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)

18.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M.Sait Zarifoğlu)

16 Eylül Pazartesi:

16.00 Çağdaş Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum)