Türkiye Transfer Harcamalarında Zirveye Yaklaştı

UEFA, Avrupa kulüplerinin yaz transfer dönemine ilişkin hazırladığı kapsamlı raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye’den yapılan harcamaların dikkat çekici seviyelere ulaştığı görülürken Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer politikaları öne çıktı.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, her yıl yayımladığı “Avrupa Kulüpleri Yetenek ve Rekabet Manzarası” raporunun 2025 edisyonunu kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Avrupa genelinde kulüpler yaz transfer döneminde toplam 9,1 milyar euro harcama gerçekleştirdi.

Türkiye’den 329 Milyon Euro Harcama

Raporun Türkiye bölümünde yer alan istatistiklere göre Süper Lig ekipleri yaz transfer döneminde 329 milyon euro harcama yaptı. Buna karşılık 174 milyon euro transfer geliri elde edildi. Geçen sezon 216 milyon euro seviyesinde kalan toplam transfer hacmi, bu yıl 502 milyon euroya yükselerek rekor kırdı.

Avrupa’da 7. Sırada

Yaşanan artışla birlikte Türkiye, yaz transfer döneminde en fazla transfer hacmine ulaşan ülkeler arasında 7. sırada konumlandı. Bu yükselişte özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadrolarına yaptığı takviyelerin belirleyici olduğu ifade edildi.