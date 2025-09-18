Perşembe, Eylül 18, 2025

Son Dakika

Konfor, Özgürlük ve Esnekliği Birleştiren Yaşam Alanları: İstanbul’da Eşyalı Daire Kiralama 3 saat ago
Esra Ronabar ve Barış Falay Aynı Gün Ekranda Karşı Karşıya 5 saat ago
İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki Görüntülerle İlgili Bakanlıktan Resmi Açıklama 6 saat ago
GLP-1 İlaçlarının Mikrodozu Uzun Ömür Sağlıyor mu? Uzmanlar Yanıtladı 6 saat ago
Mercedes-Benz, Araç İçi Tasarımda Değişikliğe Gitti 7 saat ago
Beşiktaş, Göztepe Maçında 4 Kritik İsmi Olmadan Sahaya Çıkacak 7 saat ago
Türkiye A Millî Takımı, FIFA Sıralamasında Yerini Korudu 7 saat ago
51 Bin 359 Şehit Yakını ve Gazi Kamu Kurumlarında İstihdam Edildi 8 saat ago
Eylül 2025’te Dünyanın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu 9 saat ago
Trendyol Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu 10 saat ago

Türkiye Transfer Harcamalarında Zirveye Yaklaştı

UEFA’nın 2025 yaz transfer raporunda Türkiye, 329 milyon euroluk harcamayla Avrupa’da 7. sıraya yükseldi; Galatasaray ve Fenerbahçe’nin dev hamleleri bu çıkışta belirleyici oldu.
Özge Tekeli
14 saat önce
0 0
Türkiye Transfer Harcamalarında Zirveye Yaklaştı

UEFA, Avrupa kulüplerinin yaz transfer dönemine ilişkin hazırladığı kapsamlı raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye’den yapılan harcamaların dikkat çekici seviyelere ulaştığı görülürken Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer politikaları öne çıktı.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, her yıl yayımladığı “Avrupa Kulüpleri Yetenek ve Rekabet Manzarası” raporunun 2025 edisyonunu kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Avrupa genelinde kulüpler yaz transfer döneminde toplam 9,1 milyar euro harcama gerçekleştirdi.

Türkiye’den 329 Milyon Euro Harcama

Raporun Türkiye bölümünde yer alan istatistiklere göre Süper Lig ekipleri yaz transfer döneminde 329 milyon euro harcama yaptı. Buna karşılık 174 milyon euro transfer geliri elde edildi. Geçen sezon 216 milyon euro seviyesinde kalan toplam transfer hacmi, bu yıl 502 milyon euroya yükselerek rekor kırdı.

Avrupa’da 7. Sırada

Yaşanan artışla birlikte Türkiye, yaz transfer döneminde en fazla transfer hacmine ulaşan ülkeler arasında 7. sırada konumlandı. Bu yükselişte özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadrolarına yaptığı takviyelerin belirleyici olduğu ifade edildi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX