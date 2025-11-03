Türkiye, UEFA Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finallerine Aday Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali’ne ev sahipliği yapmak üzere adaylık başvurusunda bulundu. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 15 üye federasyon yaklaşan finaller için niyet beyanında bulundu.

TFF’nin teklifine göre 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, 2029 Avrupa Ligi Finali’nin ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanması planlanıyor. Aday ülkelerin nihai teklif dosyalarını 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA’ya sunmaları gerekiyor. Ev sahibi şehirlerin resmî duyurusu ise UEFA İcra Komitesi tarafından 2026 Eylül ayında yapılacak.

UEFA, 2028 ve 2029 yıllarındaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için teklif sürecini 11 Temmuz 2025’te başlattı. Federasyonların niyet beyanlarını iletmeleri için son tarih 22 Ekim 2025 olarak belirlenmişti.

Aday ülkeler arasında Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Finlandiya, Kazakistan, İsviçre, İrlanda Cumhuriyeti ve Galler yer alıyor.

Türkiye, geçmişte 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali, 2013 FIFA U20 Dünya Kupası, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı. Ayrıca ülke, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlık çalışmalarını da sürdürüyor.