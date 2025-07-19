Türkiye VNL Çeyrek Finalinde Japonya ile Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayarak finallere adını yazdırdı. Üç haftalık zorlu maratonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle noktalayan Filenin Sultanları, grup etabını altıncı sırada bitirerek final biletini aldı.

Voleybol severlerin heyecanla beklediği VNL final aşaması bu yıl Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenecek. Atlas Arena’da gerçekleşecek olan finaller, 23 Temmuz’da başlayacak ve 27 Temmuz’daki şampiyonluk maçıyla sona erecek.

Final etabında Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Çin, İtalya, Brezilya, Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri sahne alacak. Çeyrek final eşleşmeleriyle başlayacak müsabakaların ilk ayağında Türkiye, Japonya karşısına çıkacak. Kritik mücadele 24 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 17.30’da başlayacak.