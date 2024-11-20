UEFA Uluslar Ligi B Grubu’ndaki son maçını dün akşam oynayan Türkiye, Karadağ deplasmanından büyük bir kayıp ile döndü. A ligine yükselme şansını play off maçına bırakan Türkiye’nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için torbası ve muhtemel rakipleri de elli oldu.

A Milli Takım Dünya Kupasında Hangi Torbada?

A Milli takım Dünya kupası elemelerine 2. torbadan katılacak. Böylece Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç gibi takımlar ile eşleşmeyecek.

Dünya Kupası’nda yeni bir sisteme geçiş yapılacak. Bu nedenle Türkiye’nin katılma şansı da yükselmiş oldu. Önceki yıllarda 32 takımın katıldığı Dünya Kupası’nda 48 takım yer alacak. Avrupa’dan katılacak takım sayısı da 13’ten 16’ye yükseltildi. Böylece 3 takımlık daha kontenjan açılmış oldu.

Gruplarda 4 ya da 5 takım yer alacak. 12 grubun birincileri turnuvaya doğrudan katılacak. 12 grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi gruplarındaki en iyi 4 takımın katılacağı play-off ile belli olacak. 13 Aralık’ta çekilecek kura ile Türkiye’nin rakipleri de belli olacak.

İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki Muhtemel Rakipleri

Grup birincisi olmanın çok önemli olduğu elemelerde Türkiye’nin 1. torbadan kolay bir takım ile eşleşmesi gerekiyor. Kuralar için torbalar şöyle;