Türkiye’nin voleybolda üst üste aldığı başarılar ve şampiyonlukların ardından 2024 Paris Olimpiyatları beklentileri arttı. Olimpiyatlarda yer almaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, C grubunda yer alıyor. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile grupta yer alan A Milli Takım, ilk maçında Hollanda’ya karşı aldığı galibiyet ile iddialı bir giriş yaptı. Gruptan çıkmak için İtalya ve Dominik Cumhuriyeti maçlarından avantajlı skorlar almak isteyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının Paris 2024 voleybol maç takvimi belli oldu.

İşte Türkiye’nin Paris 2024 Voleybol Maç Takvimi

Türkiye, grupta son 2 maçına çıkacak ve İtalya ile Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç takvimi şöyle;