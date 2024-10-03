UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Türk takımların maçları oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ligdeki 2. hafta maçında programı belli oldu. 3 maç da bugün oynanacak. Galatasaray maçı 19.45 itibariyle başlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin maçları ise aynı saatte başlayacak. Bu nedenle Twente-Fenerbahçe maçı için kanal değişikliği yapıldı. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden yayınlanan Avrupa kupası maçlarında Türk takımların maçları şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda Twente-Fenerbahçe maçı da şifresiz olarak canlı izlenebilecek.
Twente-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?
Twente-Fenerbahçe maçı TRT Spor’da yayınlanacak. Beşiktaş’ın maçını TRT 1’e alan TRT yönetimi, Twente-Fenerbahçe maçını da TRT Spor’dan naklen, canlı ekranlara taşıyacak.
Twente-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta başlayacak?
Twente-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 22:00’de başlayacak. TRT Spor’da maç öncesi ve sonrasında değerlendirmeleri izleyebilecek futbolseverler için TRT Spor 3 Ekim yayın akışı şöyle;
- 14:00 Spor Stüdyosu
- 16:00 Gündem Futbol
- 17:30 Dünyadan Spor
- 18:00 Maç Özel
- 19:45 UEFA Konferans Ligi Özetler
- 19:55 Maç Özel
- 22:00 UEFA Avrupa Ligi Twente-Fenerbahçe maçı
- 22:45 Maç Özel
- 23:00 UEFA Avrupa Ligi Twente-Fenerbahçe maçı
- 00:00 Maç Özel