UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Türk takımların maçları oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ligdeki 2. hafta maçında programı belli oldu. 3 maç da bugün oynanacak. Galatasaray maçı 19.45 itibariyle başlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin maçları ise aynı saatte başlayacak. Bu nedenle Twente-Fenerbahçe maçı için kanal değişikliği yapıldı. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden yayınlanan Avrupa kupası maçlarında Türk takımların maçları şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda Twente-Fenerbahçe maçı da şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

Twente-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Twente-Fenerbahçe maçı TRT Spor’da yayınlanacak. Beşiktaş’ın maçını TRT 1’e alan TRT yönetimi, Twente-Fenerbahçe maçını da TRT Spor’dan naklen, canlı ekranlara taşıyacak.

Twente-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Twente-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 22:00’de başlayacak. TRT Spor’da maç öncesi ve sonrasında değerlendirmeleri izleyebilecek futbolseverler için TRT Spor 3 Ekim yayın akışı şöyle;