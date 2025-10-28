UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Mehmet Türkmen Düdük Çalacak

Türkiye’nin uluslararası hakem temsilcilerinden FIFA kokartlı Mehmet Türkmen, UEFA tarafından önemli bir turnuvada görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Türkmen 28 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Slovakya’da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup maçlarında düdük çalacak.

Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino’nun genç takımları şampiyona yolunda karşı karşıya gelecek. Mehmet Türkmen’e görev sırasında FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta eşlik edecek.