UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Kura Çekimi Ne Zaman?

İsviçre’nin Nyon kentinde, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimleri için heyecan dorukta. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in rakipleri bu kura ile netlik kazanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yer alacak ve bu turdaki kura çekimi Türkiye saatiyle 13.00’te başlayacak. Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş ise Shakhtar Donetsk’i elediği takdirde rakibini 14.00’te yapılacak kura çekiminde öğrenecek.

Başakşehir’in katıldığı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi ise 15.00’te gerçekleşecek.