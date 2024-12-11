UEFA Avrupa Ligi’nde kritik hafta bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Ligde takımların kaderini doğrudan belirleyecek maçlar 20.45 ve 23.00’da oynanacak. Günün açılış maçı ise Roma ile Braga arasında oynanacak. Maçlar öncesinde Lazio üst sıralarda yer alırken Galatasaray ve Beşiktaş da bugün maçlarını oynayacak.

İşte 12 Aralık UEFA Avrupa Ligi Maçları

Günün fikstürü şöyle;