UEFA Avrupa Ligi’nde 6. hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak açılış mücadelesiyle birlikte yeni haftaya giriş yapılacak. Bugün tek maçın planlandığı UEFA Avrupa Ligi’nde diğer tüm maçlar yarın oynanacak. Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları da yarın ekranlara gelecek. Bugün ise açılış maçında Fenerbahçe kendi seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Bugün Hangi Maç Var?

11 Aralık UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak tek maç var. 18.30’da oynanacak maçta Fenerbahçe kendi evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz yayının olacağı Fenerbahçe maçı tüm futbolseverler tarafından takip edilecek.